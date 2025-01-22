Сборная Подмосковья по волейболу вышла в финал первенства России

Сборная Подмосковья прошла в финал первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
Тренером спортсменок выступил Игорь Карпов. Под его руководством девушки одержали победы в пяти матчах. Подмосковные волейболистки победили соперниц из Калужской, Воронежской, Ивановской и Тамбовской областей, а также спортсменок из Москвы.
Вместе со сборной Московской области в финал первенства России прошли представительницы Ивановской области.
Напомним, полуфинальные игры проходили в Обнинске с 17 по 21 января. Финал турнира пройдет в марте 2025 года в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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