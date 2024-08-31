Сборная Подмосковья по тяжелой атлетике выиграла летнюю спартакиаду учащихся

Тяжелоатлеты из Московской области заняли первое место в командном зачете XII летней спартакиады учащихся России 2024 года. Спортсмены региона завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Команда Подмосковья значительно опередила соперников, набрав 761 очко. На втором месте оказалась сборная Москвы с 376 очками, а бронзовыми призерами стали представители РСО Алания, набравшие 350 очков.

Среди победителей оказались подмосковные тяжелоатлеты Даниил Петров, Варвара Кузьминова, Валерий Корсаков и Софья Врагова, которые показали выдающиеся результаты в своих весовых категориях. Серебряную медаль завоевала Ирина Епифанова, а бронзовые награды получили Вероника Моисеева и Елизавета Гисс.

Финальные соревнования по тяжелой атлетике прошли с 26 по 31 августа в Краснодарском крае. XII летняя Спартакиада учащихся России 2024 года охватила 51 вид спорта.

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