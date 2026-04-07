Сбор инициатив для народной программы начался в Балашихе

В Балашихе стартовал сбор предложений жителей и экспертов для обновления Народной программы. Инициативы принимают в разных форматах — онлайн, очно и через общественные приемные.

В основу обновленного документа войдут идеи по развитию городов, сел и регионов, а также предложения по решениям на федеральном уровне. Жители могут направить свои инициативы через интернет, региональные отделения партии, муниципальные общественные приемные и на встречах с кандидатами. Все обращения проанализируют и лучшие включат в новую редакцию программы.

Глава Балашихи, секретарь местного отделения партии Сергей Юров подчеркнул, что участие жителей играет ключевую роль.

«Пять лет назад была сформирована Народная программа, по которой мы работали все это время. За этот период удалось реализовать важные проекты. Сейчас начался сбор новых наказов, которые определят развитие на ближайшие годы. Каждый может внести свои предложения — как очно, так и онлайн», — отметил он.

За последние годы в округе реализовали ряд значимых инициатив. В Балашихе благоустроили более сорока общественных пространств, построили десять школ и двадцать три детских сада. Также действует программа капитального ремонта социальных объектов. В ее рамках обновили семь школ и детских садов, четыре дома культуры, три библиотеки и три стадиона. Кроме того, открыли две детские школы искусств и восемь физкультурно-оздоровительных комплексов.

В Московской области пункты приема предложений работают на базе всех муниципальных общественных приемных партии. В Балашихе обратиться можно по адресу: улица Парковая, дом 7. Для записи доступен телефон: 8 985 193-64-03.

Дополнительно действует горячая линия 8(800)200-89-50. По этому номеру жители могут озвучить свои идеи. Также доступна электронная форма на сайте.