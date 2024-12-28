Сбоев в работе электросетей стало на 30% меньше в Подмосковье за год

Аварийная служба Подмосковья поставила на контроль 680 технологических нарушений в работе объектов ЖКХ за неделю. Специалисты отметили, что сбоев на электросетях стало на 30% меньше по сравнению с прошлым годом.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, за неделю специалисты поставили на контроль 198 сбоев в подаче горячей воды, еще 247 были связаны с теплоснабжением, 122 — с подачей холодной воды и 113 — с электричеством.

За это время ведомство также провело 44 выезда в округа и 35 мероприятий по антитеррористической безопасности.

Всего с начала года аварийная служба выполнила 7,7 тысячи выездов.