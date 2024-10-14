Сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье стало на 74% меньше

За неделю в Московской области значительно снизилось количество технологических сбоев на объектах ЖКХ. Так, число отключений воды и тепла сократилось на 74%. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Так, за семь дней на контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы поставили 83 технологических нарушения в работе объектов ЖКХ. Из 83 сбоев 25 инцидентов касались горячего водоснабжения, десять — холодного водоснабжения, 36 затронули систему теплоснабжения и 12 — электроснабжения.

Напомним, всего с начала года специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы выполнили почти 6,8 тысячи выездов в муниципалитеты.

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