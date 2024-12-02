Сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье стало на 21% меньше

Подмосковная аварийная служба поставила на контроль 569 технологических нарушений на объектах ЖКХ за неделю Это на 21% меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, за неделю специалисты поставили на контроль 150 нарушений в работе системы горячего водоснабжения, еще 172 были связаны с отоплением, 156 — с электричеством и 89 — с подачей холодной воды.

Оперативные службы совершили 47 выездов и провели 34 мероприятия по антитеррору.

«Снижение числа технологических сбоев в Подмосковье — это результат совместной работы сотрудников ответственных служб. Специалисты МОС АВС не только оперативно реагируют на аварийные ситуации, но и предотвращают их во время профилактических мероприятий. Мы продолжаем стремиться к повышению качества услуг для жителей региона», — отметил глава министерства Антон Велиховский.