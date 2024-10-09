Самбистка из Воскресенска выиграла бронзовую медаль на областном первенстве

Воспитанница спортивной школы по единоборствам в Воскресенске Дарья Леонова завоевала бронзу на первенстве Подмосковья по самбо. Участниками соревнований стали порядка 300 спортсменов из 46 округов Московской области.

В состязаниях по самбо принимали участие юноши и девушки в возрасте от 16 до 18 лет. Турнир состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Владимира Невзорова в Реутове. Соревнования объединили более 300 спортсменов из 46 округов Подмосковья.

Юная спортсменка из Воскресенска Дарья Леонова выиграла бронзовую медаль, готовила девушку к соревнованиям мастер спорта по самбо, тренер-преподаватель Воскресенской спортивной школы по единоборствам Алеся Волкова.

По результатам состязаний лучшие самбисты отправятся на первенство Центрального федерального округа, состоится оно в ноябре.

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