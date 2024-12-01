Самбистка из Воскресенска Нина Сердюк отправится на Всемирные игры в Китае

Нина Сердюк недавно вернулась из Астаны. Она успешно выступила на чемпионате мира по самбо и завоевала бронзу. Отличные результаты помогли ей возглавить рейтинг в своей весовой категории в Европе, поэтому девушка отправится на Всемирные игры в Китай в 2025 году.

В Чемпионате мира по самбо в Астане принимали участие спортсмены из 80 стран. Нина Сердюк смогла завоевать медаль.

«Это был мой первый чемпионат мира. Больше всего я переживала, боялась подвести команду и страну. Все прошло благополучно, я заняла третье место. Мне очень помогала мой тренер. Она меня поддерживала, настраивала перед встречами», — поделилась серебряный призер Кубка мира по самбо, бронзовый призер Чемпионата мира и Европы Нина Сердюк.

Нину тренирует Мария Баринова на протяжении пяти лет. Она заметила перспективную спортсменку на сборах, когда сопровождала выездные старты.

«Еще не будучи ее личным тренером, я выезжала с ней на соревнования и уже тогда отмечала ее преданность спорту. Она меня покорила своей воспитанностью», — уточнила тренер Мария Баринова.