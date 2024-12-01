Самбистка из Воскресенска Нина Сердюк отправится на Всемирные игры в Китае
Нина Сердюк недавно вернулась из Астаны. Она успешно выступила на чемпионате мира по самбо и завоевала бронзу. Отличные результаты помогли ей возглавить рейтинг в своей весовой категории в Европе, поэтому девушка отправится на Всемирные игры в Китай в 2025 году.
В Чемпионате мира по самбо в Астане принимали участие спортсмены из 80 стран. Нина Сердюк смогла завоевать медаль.
«Это был мой первый чемпионат мира. Больше всего я переживала, боялась подвести команду и страну. Все прошло благополучно, я заняла третье место. Мне очень помогала мой тренер. Она меня поддерживала, настраивала перед встречами», — поделилась серебряный призер Кубка мира по самбо, бронзовый призер Чемпионата мира и Европы Нина Сердюк.
Нину тренирует Мария Баринова на протяжении пяти лет. Она заметила перспективную спортсменку на сборах, когда сопровождала выездные старты.
«Еще не будучи ее личным тренером, я выезжала с ней на соревнования и уже тогда отмечала ее преданность спорту. Она меня покорила своей воспитанностью», — уточнила тренер Мария Баринова.
Нина Сердюк завоевала серебряную медаль на Кубке мира в Армении, бронзу на Чемпионате Европы в Сербии и бронзу на Чемпионате мира в Астане. Достижения помогли ей возглавить рейтинг спортсменов в своей весовой категории в Европе и пройти отбор на участие во Всемирных играх в Китае в августе 2025 года.
«Двенадцатый раз проводятся Всемирные игры, и во второй раз — по самбо за последние восемь лет. Для Воскресенска — потрясающий результат! Новый раздел — боевое самбо женское, который ввели с этого года, дал возможность многим спортсменам реализоваться», — сказала Мария Баринова.
Нина продолжает оттачивать ударную технику на тренировках в зале. Успехи в спорте девушка совмещает с учебной в университете и тренерской деятельностью.
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