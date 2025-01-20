Самбист из Воскресенска занял первое место на всероссийском турнире

Воспитанник Белоозерского физкультурно-спортивного центра «Спарта» городского округа Воскресенск Андрей Гудков занял первое место на Всероссийском турнире по боевому самбо памяти Героя Советского Союза Василия Маргелова. На соревнования собрались свыше 20 команд из разных регионов страны.

Силу духа и преданность спортивным традициям показали участники Всероссийского турнира по боевому самбо памяти Героя Советского Союза, легендарного командующего Воздушно-десантных войск, генерала армии Василия Маргелова. Состязания прошли во дворце спорта «Квант» в городе Троицк.

За победу боролись более 20 команд, спортсмены выступили в четырех возрастных категориях: мужчины 2005 года рождения и старше, юниоры 2006–2007 годов рождения, юноши 2008–2013 годов рождения и младшие юноши 2014–2019 годов рождения.