Самбист из Мытищ взял золото на всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:21 Самбист из Мытищ взял золото на всероссийских соревнованиях Медиасток.рф

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Всероссийские соревнования по самбо «Юность» прошли в Орле. В них приняли участие юноши и девушки 12-14 лет.

Всего в спортивном мероприятии выступили 200 единоборцев из 17 регионов России. Юный спортсмен из Мытищ Егор Туинов занял 1-е место в весовой категории до 42 килограмм. Он является воспитанником мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» и тренируется под руководством Курбана Раджабова.

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