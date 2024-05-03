Самбист из Мытищ взял золото на всероссийских соревнованиях | 360°

03 мая 2024, 14:21
Самбист из Мытищ взял золото на всероссийских соревнованиях
Всероссийские соревнования по самбо «Юность» прошли в Орле. В них приняли участие юноши и девушки 12-14 лет.
Всего в спортивном мероприятии выступили 200 единоборцев из 17 регионов России. Юный спортсмен из Мытищ Егор Туинов занял 1-е место в весовой категории до 42 килограмм. Он является воспитанником мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» и тренируется под руководством Курбана Раджабова.
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