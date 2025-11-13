Самбист из Богородского округа стал победителем Олимпиады народов мира

В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» прошел пятый международный молодежный мультиспортивный фестиваль «Олимпиада народов мира». Воспитанник спортивно-оздоровительного клуба «Волк» из Мамонтовского сельского дома культуры Александр Ушаков вернулся домой победителем.

Фестиваль собрал более 5 тысяч спортсменов из 20 стран. Они соревновались в 40 разных дисциплинах, включая бодибилдинг, пауэрлифтинг, кикбоксинг, художественную гимнастику, функциональное многоборье, ММА и другие.

Александр успешно выступил на олимпиаде, продемонстрировав свои способности. Юноша участвовал в соревнованиях по «боевому самбо» в нескольких разделах. По итогам «Олимпиады народов мира» Александр завоевал четыре золотых и серебряную медали. Почти все бои он закончил досрочно. толь блестяще бойца подготовил тренер высшей категории Виталий Русляков.

Помимо спортивных состязаний, гостей фестиваля ждала масштабная культурная и образовательная программа. На площадке были организованы концерты популярных исполнителей, лекции экспертов в области спорта и здоровья, а также открытые тренировки с участием звезд мирового уровня.

Отметим, что этот год выдался для спортсмена из Богородского округа удачным. Чуть ранее на первенстве и чемпионате Москвы и Московской области по боевому самбо Александр Ушаков завоевал золотые медали в двух дисциплинах: боевом и профессиональном боевом самбо. В рамках турнира по ММА «Ярость берсерка» в невероятно упорном бою спортсмен одержал безоговорочную победу и также занял первое место. Золотую медаль привез он и с чемпионата и первенства Всемирной федерации боевого самбо (WCSF).