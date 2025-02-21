Самая крупная ретроспектива художника Зорикто Доржиева открылась в музее в Истре

В музее «Новый Иерусалим» в Истре открылась выставка бурятского художника Зорикто Доржиева. Экспозиция под названием «Повелитель снов» — самая крупная ретроспектива мастера за последние десять лет и первая выставка его работ в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Экспозиция включает 75 произведений, созданных почти за 20 лет. Художник работает в разных жанрах — скульптуре, живописи, графике, анимации и видео-арте, но все его работы объединяет узнаваемый стиль. Выставка оформлена как художественное путешествие, где человек представлен целой вселенной.

«Выставка Зорикто Доржиева впервые проходит в Подмосковье, и для самой большой ретроспективы художника выбрана соответствующая площадка — наш музей „Новый Иерусалим“. Это правильно, что подмосковные музеи наряду с показом классического искусства не забывают знакомить посетителей с творчеством современных авторов», — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Экспозиция разделена на три части. В каждой показаны ключевые темы творчества Зорикто — от ранних реалистичных работ до экспериментов с поп-артом. Дизайн выставочных залов разработали Эрик Белоусов и Мария Корнилова. Они постарались передать в оформлении идею художника о душе как сложной системе.

«Перед нами всегда стоит вопрос: как оформить „соседство“ выставок современных авторов с показом традиционного искусства. И нам очень приятно, что Зорикто Доржиев, популярный художник и в России, и за рубежом, представлен сегодня в наших залах», — подчеркнула директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

В работах художника сочетаются академическое искусство, буддистские мотивы, образы степи и кочевников. В экспозиции можно увидеть произведения из его проекта «Новая степь», который был представлен на Венецианской биеннале и посвящен образу кочевника как философа.

«Это самая большая экспозиция, здесь около 80 работ. Никогда в таком количестве и в таком сочетании мы работы не выставляли. Многие работы ранее никак не соприкасались, не висели на соседних стенах, не видели друг друга в одном зале, поэтому очень интересно смотреть на них в таком сочетании — это новые ощущения», — поделился моциями Доржиев.

Выставку сопровождает насыщенная программа мероприятий, а сам художник записал авторский видеогид для посетителей.