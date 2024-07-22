«С ребятами все хорошо». Воробьев рассказал о поисках детей в Северной Осетии

Воробьев сообщил о завершении поисков детей из Подмосковья в Северной Осетии

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Туристическая группа с 10 детьми из Долгопрудного, которая потерялась в Северной Осетии, вышла на связь. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«С ребятами все хорошо. Они живы и здоровы», — написал глава региона.

По его словам, дети сейчас отдыхают в палаточном лагере вместе со своим руководителем. Группа отметилась в МЧС чуть позже запланированного по графику времени, из-за этого возникла нештатная ситуация.

«На поиски ребят выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасибо им большое за оперативность и помощь!» — поблагодарил спасателей губернатор.

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