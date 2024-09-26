Рыбные хозяйства Подмосковья произвели 69 тонн товарной форели за полгода

Форель относится к семейству лососевых и известна своим ценным питательным составом, в который входят полезные жирные кислоты, витамины групп A, B и K, а также минералы, такие как калий, магний и цинк. Эти качества делают форель отличным продуктом для здорового питания. Для ее выращивания необходима чистая вода с оптимальной температурой в диапазоне 14-18 градусов, а также соответствующие гидрохимические условия и уровень кислорода.

Выращиванием форели занимаются три предприятия: АО «Бисеровский рыбокомбинат» в Богородском округе, ООО НЦ «Селекцентр» в Дмитровском округе и ЗАО «Мансуровское карьероуправление» в Истре.

АО «Бисеровский рыбокомбинат» располагает прудами общей площадью около 600 гектаров, где форель выращивается в садках на специальных понтонах, установленных в глубоких искусственных водоемах.

ООО НЦ «Селекцентр» фокусируется на селекции и генетике, а также на производстве и продаже товарной рыбы и рыбацких посадочных материалов. В свою очередь, ЗАО «Мансуровское карьероуправление» в основном выращивает осетра и радужную форель.

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