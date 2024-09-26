Рыбные хозяйства Подмосковья произвели 69 тонн товарной форели за полгода
Рыбные хозяйства Московской области произвели 69 тонн товарной форели за первое полугодие 2024 года. Продукция реализуется на территории региона.
Форель относится к семейству лососевых и известна своим ценным питательным составом, в который входят полезные жирные кислоты, витамины групп A, B и K, а также минералы, такие как калий, магний и цинк. Эти качества делают форель отличным продуктом для здорового питания. Для ее выращивания необходима чистая вода с оптимальной температурой в диапазоне 14-18 градусов, а также соответствующие гидрохимические условия и уровень кислорода.
Выращиванием форели занимаются три предприятия: АО «Бисеровский рыбокомбинат» в Богородском округе, ООО НЦ «Селекцентр» в Дмитровском округе и ЗАО «Мансуровское карьероуправление» в Истре.
АО «Бисеровский рыбокомбинат» располагает прудами общей площадью около 600 гектаров, где форель выращивается в садках на специальных понтонах, установленных в глубоких искусственных водоемах.
ООО НЦ «Селекцентр» фокусируется на селекции и генетике, а также на производстве и продаже товарной рыбы и рыбацких посадочных материалов. В свою очередь, ЗАО «Мансуровское карьероуправление» в основном выращивает осетра и радужную форель.
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