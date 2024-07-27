«Русский Халк» показал силовые трюки на встрече с детьми в Люберцах

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян вместе с руководителем Центра военно-тактических игр «Берсерк» Павлом Шараповым встретился с воспитанникам Центра помощи семьи и детям «Люберецкий» в поселке Томилино. Они организовали спортивное мероприятие.

Сергея Агаджаняна называют русским Халком. Он продемонстрировал несколько номеров по сценическому экстриму: надул до разрыва грелку и сломал руками стальные стержни. Ему, как и всегда, ассистировала его жена. Она поддерживает супруга в общественной деятельности. Дети из Центра «Люберецкий» в поселке Томилино с восторгом наблюдали за происходящим.

После — общественники рассказали про основы лазертага. Воспитанники освоили военно-патриотическую игру и провели несколько матчей.

Гости пришли с гостинцами. Они передали свежие фрукты, а потом наметили с руководителем центра Еленой Каменковой график будущих встреч.

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