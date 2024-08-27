Руслан Коловский из Подмосковья стал призером чемпионата России по спорту глухих

Фото: фото: соцсети Руслана Коловского

Серебряным призером чемпионата России по спорту глухих в дисциплине «армрестлинг» стал Руслан Коловский из Подмосковья. Об этом рассказали в министерстве физической культуры и спорта региона.

Руслан выступил в весовой категории 80 килограммов на правой и левой руках. В финале спортсмен уступил Андрею Кирьянову из Новосибирской области.

Чемпионат прошел в Кургане и объединил 48 участников из 13 регионов России. Турнир организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».​

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов, бассейнов и других объектов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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