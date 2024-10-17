Депутата из Химок признали лучшим руководителем фракции «Единая Россия» в Подмосковье

Депутат городского округа Химки Александр Васильев вошел в десятку лучших руководителей фракции «Единой России» в Подмосковье за 2024 год. В торжественном награждении приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов.

Члены партии «Единая Россия» в Химках разрабатывают проекты, которые делают жизнь горожан более комфортной и благополучной. Среди них, например: «Городская среда», «Безопасные дороги», «Здоровое будущее», «Предпринимательство», «Новая школа», «Историческая память» и другие.

«Мне очень приятно, что нашу работу оценили по достоинству. Хочу поблагодарить коллег депутатов из химкинского отделения партии „Единая Россия“. Сегодня я получил эту награду в первую очередь благодаря вам, мы — большая и дружная команда! Давайте и дальше продолжим работать в том же ритме на благо городского округа Химки и Подмосковья», — поделился руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» городского округа Химки Александр Васильев.

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