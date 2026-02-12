Руководители «Мособлпожспаса» исполнили новогодние мечты детей сотрудников

В конце декабря начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов и его заместители подарили подарки детям сотрудников, имеющих ограничения по здоровью. Они порадовали ребят желанными презентами и выразили благодарность их отцам за совместную работу.

Мянсур Якубов, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас», подчеркнул, что все руководители с радостью согласились исполнить желания детей. Он отметил: «Пожарно-спасательное братство — это одна большая семья, а дети наших работников — в том числе и наши дети».

Дети сотрудников подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» в Егорьевске, Озерах, Подольске, Чехове, Солнечногорске, Коломне, Щелково, Луховицах получили планшеты, «шведскую стенку», ноутбук, велосипед, аэрогриль, куклу Машу и другие подарки.

Начальник госучреждения выразил надежду, что полученные подарки принесут детям не только радость, но и пользу.