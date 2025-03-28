Руководители домов культуры из Воскресенска поучаствовали в областном семинаре

Специалисты сферы культуры в Воскресенске приняли участие в областном семинаре «Трансформация домов культуры Подмосковья: прозрачнее, доступнее, проще», который прошел в Наро-Фоминске. В рамках мероприятия обсудили роль молодежи, гранты и поддержку семей участников специальной военной операции.

В областном семинаре приняли участие директора муниципальных учреждений «Центр развития культуры» и «Культурно-досуговый центр» Дмитрий Муконин и Ольга Якимова.

В рамках семинара руководители управлений и директора учреждений в Московской области представили доклады о работе домов культуры, мерах поддержки семей участников СВО, роли молодежи и грантах.

Во время сессии «Вопрос-ответ» участники задали вопросы представителям Министерства культуры и туризма Московской области.

Делегаты из Воскресенска почерпнули новые идеи и практики, которые можно будет применить в работе досуговых учреждений округа.