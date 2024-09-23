Руководитель областного фонда капремонта проверил готовность домов в Климовске

Руководитель областного Фонда капитального ремонта Валерий Николов и заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай проверили ход работ в жилых домах микрорайона Климовск. Они осмотрели 36 объектов.

Проверку провели совместно с профильными специалистами. Они оценили готовность капитальных ремонтов и подготовку к отопительному сезону. Делегация осмотрела 36 домов, из них в 30 работы продолжаются. Подрядным организациям поручили выполнить весь перечень в установленный срок.

Большинство домов в Подольске получили паспорта готовности к отопительному периоду. Профильные специалисты продолжают мониторинг, чтобы весь жилой фонд привели в порядок к зиме.

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