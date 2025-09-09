Роженицы в Подмосковье получили почти 3 тысячи подарочных наборов с начала года

В Московской области семьи при появлении ребенка могут выбрать между единовременной выплатой в размере 20 тысяч рублей или подарочным комплектом «Я родился в Подмосковье!». В набор входят свыше пятидесяти полезных предметов.

Новоиспеченные матери и отцы получают подгузники, средства ухода за младенцем, одежду и другие вещи.

«Это позволяет парам во время подготовки к родам сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на хлопоты. В этом году почти 2,9 тысячи рожениц выбрали подарочные наборы „Я родился в Подмосковье!“. Это на 728 больше, чем годом ранее», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, с начала реализации программы в 2019 году в Подмосковье выдали свыше 24,7 тысячи наборов.

Подарок или денежная компенсация предоставляют гражданам России, если ребенок появился на свет в роддоме, расположенном в Московской области, и его зарегистрировали в местном органе ЗАГС.

В случае рождения двойни или тройни комплекты вручают каждому малышу.

Альтернативой остается денежная выплата. Оформить ее родители могут прямо в роддоме.

Для тех, кто хочет подробнее узнать о региональной системе родовспоможения, работает портал «Стань мамой в Подмосковье». Кроме того, для консультаций доступен кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03. Линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонки бесплатные.