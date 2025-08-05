Роженицы в Подмосковье получили 2,4 тысячи подарочных наборов с начала года

В Подмосковье при рождении ребенка родители могут выбрать: получить 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». В наборе — более 50 полезных вещей для мамы и малыша: подгузники, одежда, средства гигиены и многое другое.

«Подарочный набор позволяет будущей маме сосредоточиться на подготовке к рождению малыша, посещении школ мам и пап. И мы видим, что его востребованность у молодых родителей растет. С начала этого года мы выдали более 2,4 тысячи подарочных наборов „Я родился в Подмосковье!“, а за аналогичный период прошлого года — 1,8 тысячи наборов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Такой подарок положен всем гражданам России, если малыш родился и был зарегистрирован в Московской области. Если родились двойня или тройня, набор (или деньги) выдаются на каждого ребенка.

Больше информации о родовспоможении в регионе можно найти на сайте «Стань мамой в Подмосковье». Также работает горячая линия: 8 (800) 550-30-03 — звонок бесплатный, операторы отвечают каждый день с 08:00 до 20:00.