Рождественский турнир по быстрым шахматам прошел в Воскресенске

Впервые в наступившем году в Воскресенске состоялся Рождественский турнир по рапиду. Участниками состязаний стали свыше 50 любителей шахмат в возрасте от шести до 86 лет.

На шахматный турнир собрались игроки из Воскресенска, Коломны, Раменского, Егорьевска, Белозерского и далекого Андижана. Соревнования организовали в большом зале шахматного клуба на Советской улице. Участникам предстояло преодолеть семь туров с контролем времени 10 минут на партию и пять секунд на ход.

До конца состязаний в лидерах были несколько шахматистов: Михаил Дулов, Аркадий Ксенофонтов, Дмитрий Плакин, Максим Ефимов и Лев Эрлих. Все они имели равные шансы на победу.

В результате лучшим стал участник из Коломны Михаил Дулов. Он набрал шесть с половиной очков из семи возможных. Почетное второе место завоевал Дмитрий Плакин из Воскресенска. Игрок заработал шесть баллов. С результатом пять с половиной очков на третьем месте оказался еще один житель Воскресенска — Аркадий Ксенофонтов.

Среди детей в возрасте восьми лет и младше лучшим стал Лев Эрлих. Он набрал пять очков из семи возможных. Первой среди девушек стала Анастасия Цветкова из Коломны, набравшая четыре балла из семи.

По итогам состязаний всем участникам пересчитают национальный рейтинг.