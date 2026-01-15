Рождественский спектакль прошел в гимназии в Павловском Посаде

В день старого Нового года в первом корпусе гимназии округа показали волшебную постановку. На мероприятие пришли зрители со своими семьями и друзьями, а также выпускники театральной студии. Дед Мороз и Снегурочка создали сказочную атмосферу для зрителей.

Преподаватели школьного театра «Веретено» поздравили всех с праздниками, пожелали крепкого семейного тепла и счастливых моментов в новом году.

Ранее, 10 января, в округе состоялся заключительный гала-концерт «Огни новогодних чудес» в Доме культуры «Филимоновский». На сцене выступили солисты вокального коллектива, группы по вокалу, чтецы театральной студии и танцевальные коллективы. К ним присоединились студия хореографии «С пятки на носок» и модельная школа «Студия 19.25».