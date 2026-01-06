Рождественские гуляния пройдут в трех парках Химок

Жители Химок 7 января будут отмечать Рождество. Праздничные программы с колядками и народными забавами состоятся в городских парках.

Гостей ждут интерактивные программы, мастер-классы и ярмарки в рамках проекта «Рождество в Подмосковье». Основные мероприятия развернутся в парках имени Л. Н. Толстого, имени А. Величко и в «Дубках».

В парке Толстого программа «Рождественские узоры» начнется в 13:00. Здесь пройдет театрализованная постановка, откроются мастер-классы по росписи игрушек и ярмарка с угощениями. Для детей подготовлена анимация. На всей территории будут работать точки питания.

В парках имени Величко и «Дубки» детские игровые программы стартуют в 12:00. Ребят ждут хороводы, эстафеты и встречи со сказочными персонажами.