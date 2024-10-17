«Россети Московский регион» приняли участие в общероссийской тренировке по ГО

Энергетики компании «Россети Московский регион» отработали план действий на случай чрезвычайных ситуаций в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Руководил учениями заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Виктор Яцуценко.

Тренировка проводилась в два этапа. Сначала каждый филиал «Россети Московский регион» актуализировал планы обороны, проверил работу систем связи, готовность к действиям дежурных служб.

На втором этапе провели учения по защите населения и материальных ценностей. В филиале «Восточные электрические сети» их выполнение обеспечили порядка 90 руководителей, специалистов и работников различных подразделений компании. Руководил тренировкой директор филиала Федор Гутнев.

На учениях задействовали также нештатные формирования филиала — санитарный пост, пост радиационного и химического наблюдения, звено по обслуживанию защитного сооружения.

Федор Гутнев отметил, что тренировка прошла плодотворно. Сотрудники показали четкие, слаженные действия.

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