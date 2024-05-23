«Россети» и «Мособлэнерго» обеспечили электричеством 10 больниц с января

Энергетики Подмосковья подключили к электросетям 10 больниц с начала 2024 года. Работы на девяти объектах выполнили специалисты «Мособлэнерго», а одно подключение осуществила организация «Россети Московский регион».

«Мособлэнерго» выполнило первичное подключение новых зданий и увеличение мощности электроснабжения существующих медицинских учреждений, которые проходили реконструкцию, капитальный ремонт или завершение строительства. Среди них больница по улице Гагарина в Чехове, районная больница № 2 в Воскресенске, больница на улице Октябрьской в Зарайске, и другие.

Специалисты установили новые, более мощные трансформаторы в подстанциях, а также проложили дополнительные кабельные линии. После этих мероприятий объекты обеспечены второй категорией надежности электроснабжения, что предусматривает питание от двух независимых источников.

«Россети Московский регион» подключили Московскую областную детскую больницу в Красногорске к электросетям. Для этого был построен распределительный пункт 10 кВ, а также две кабельные линии 10 кВ протяженностью 3,25 километра.

«Качество предоставления услуг населению, особенно медицинских, напрямую зависит, в том числе, от стабильного и надежного электроснабжения этих объектов. Наши энергетики постоянно ведут работу по подключению энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — указал вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

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