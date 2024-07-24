Росреестр Подмосковья зарегистрировал права на вестибюль станции метро «Мякинино»

Росреестр по Московской области зарегистрировал право на вестибюль № 1 и аварийный выход вестибюля № 2 станции метро Мякинино. Объект является частью транспортной инфраструктуры Москвы и обеспечивает быстрое транспортное сообщение с областью.

Напомним, со станции пассажиры могут добраться в Подольск, Сергиев Посад и Коломну. Это первая станция метро, расположенная на территории Московской области.

«Строительство метро — одно из приоритетных направлений экономического развития региона, благодаря которому жители обеспечиваются передовой транспортной инфраструктурой», — отметил заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Управления Олег Копылов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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