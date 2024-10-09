Росреестр Подмосковья принял 27 тысяч обращений с начала года

Работа с обращениями граждан — одно из ключевых направлений Росреестра Подмосковья. С января по сентябрь 2024 года поступило почти 27 тысяч обращений: свыше четырех тысяч в бумажном виде и 22 тысячи — через сайт.

С 2024 года официальные обращения можно отправлять через платформу обратной связи, где они обрабатываются согласно Федеральному закону № 59-ФЗ. Ответ подтверждается квалифицированной подписью, а ПОС позволяет оценить ответ и оставить комментарий, что помогает улучшать работу Росреестра.

«Результативность работы с обращениями граждан — это главный показатель ведомства. Она позволяет выявить наиболее актуальные вопросы и потребности заявителей, а также служит одним из основных способов взаимодействия с гражданами», — отметила начальник отдела общего обеспечения Елена Кобякова.

Напомним, обращения можно отправить по почте, через сайт Росреестра, портал госуслуг, по телефону или лично при записи.

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