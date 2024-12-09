Росреестр Подмосковья ответит на вопросы по телефону 11 декабря

Специалисты отдела геодезии и картографии Росреестра по Московской области проведут телефонную консультацию 11 декабря. жители региона смогут уточнить вопросы на тему «Порядок лицензирования геодезической и картографической деятельности».

Заявители смогут получить ответы на вопросы об изменениях в Положении о лицензировании, сроках предоставления госуслуг, а также о порядке подачи заявлений через Единый портал госуслуг.

«Новая интерактивная форма для подачи заявлений о предоставлении государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности стала доступна на Едином портале государственных и муниципальных услуг с 21 октября 2024 года. Новый механизм получения лицензий значительно ускорит процесс оказания услуги заявителям», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела геодезии и картографии Игорь Листков.

Также представители Росреестра разъяснят порядок процедуры подтверждения соответствия лицензионным требованиям, обязательные профилактические визиты и ответственность за выполнение геодезических и картографических работ без лицензии. Телефонная линия будет работать с 11:00 до 13:00, звонки принимаются по номеру 8 (495) 223-45-41.