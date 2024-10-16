Сегодня 14:12 Росгвардия Подмосковья разыскала потерявшегося ребенка и вернула матери Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области вернули матери 8-летнего сына. Ребенок случайно вышел не на той станции.
Патрулируя город, росгвардейцы получили сообщение о пропавшем ребенке. Мальчик преждевременно покинул электричку без взрослых и оказался один в незнакомом месте. Испуганная мать сразу обратилась в полицию.
Росгвардейцы быстро обнаружили мальчика на станции Чепелево и передали его матери.
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