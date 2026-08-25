Компания «Росатом ИнтелМаш» наладит выпуск роботов в подмосковном парке «Титан»

На открытии государственного индустриального парка «Титан» компания «Росатом ИнтелМаш» продемонстрировала свои новые разработки. Это произошло на фоне запуска работы семи компаний-роботостроителей, которые стали резидентами площадки.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что резиденты воспользовались региональной программой и арендовали площади за 1 рубль в год. Она подчеркнула, что это пример успешной работы государственных программ поддержки.

«Росатом ИнтелМаш» показал лабораторный образец российского промышленного робота-манипулятора АИМ М30-Д1850 и роботизированный комплекс интеллектуальной сварки на линейном треке.

Генеральный директор «Росатом ИнтелМаш» Андрей Громов заявил, что размещение мощностей предприятия в парке «Титан» позволит создать востребованную инфраструктуру и вывести на российский рынок новые продукты робототехники для разных отраслей промышленности.

Компания «Росатом ИнтелМаш», входящая в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом», с 2012 года занимается разработкой и внедрением нестандартных робототехнических решений.