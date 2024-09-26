Роман Сурупов принял участие в инструктаже полицейских нарядов в Воскресенске

В рамках акции «Гражданский мониторинг» член Общественного совета при УМВД России по Воскресенску Роман Сурупов принял участие в инструктаже нарядов комплексных сил, которые заступают на службу по охране общественного порядка. Мероприятие состоялось с целью осуществления общественного контроля за деятельностью полиции.

В инструктаже были задействованы все подразделения УМВД, сотрудники Росгвардии, представители частного охранного предприятия, Добровольной народной дружины и администрации округа. Командовал разводом заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления, подполковник полиции Степан Тишин.

В ходе проведения инструктажа был проверен внешний вид полицейских, правильность ношения форменного обмундирования, наличие удостоверений и нагрудных знаков. Заступающим на службу довели информацию об оперативной обстановке на территории обслуживания и поставили задачи по охране общественного порядка.

Роман Сурупов пожелал полицейским успехов и дал положительную оценку готовности нарядов полиции к обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.

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