Родивших в юбилей города женщин поздравили в Серпухове

В Серпухове продолжается добрая традиция поздравлять новорожденных, появившихся на свет в значимые для города праздничные даты. В рамках партийной акции «С днем рождения, малыш!» от имени серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» были поздравлены молодые мамы, которые подарили к юбилею города новых жителей.

Серпуховский родильный дом славится своими комфортными условиями для мам и малышей: здесь установлено современное оборудование, а профессиональный медицинский персонал обеспечивает высокий уровень обслуживания. Именно поэтому многие женщины из других городов выбирают этот роддом для рождения своих детей.

В рамках проекта «Стань мамой в Подмосковье» молодые мамы получают губернаторские подарки, включающие все самое необходимое в первые дни жизни ребенка. Это поддержка особенно важна для семей, которые только начинают свой путь в родительстве.

«Уверен, что в будущем они станут настоящими патриотами и гордостью муниципалитета. Родителям и малышам — крепкого здоровья, благополучия и счастья», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко, комментируя событие.

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