Родительское собрание о правилах безопасности на каникулах прошло в Видном

Во встрече, состоявшейся в школе № 5, приняли участие представители Министерства образования Подмосковья, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС Ленинского округа. Родителям школьников напомнили о соблюдении правил безопасности в период летних каникул.

На собрании был рассмотрен ряд тем, включая правила дорожного движения, поведения в общественных местах и на природе, меры предосторожности при нахождении возле водоемов, а также рекомендации по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Сотрудник МЧС Ленинского округа Андрей Маслов рассказал о правилах обращения с огнем и поведения при пожаре. Инспектор группы пропаганды дорожного движения ГАИ Ирина Чекмарева напомнила о важности разъяснительных бесед с детьми о правилах дорожного движения.

«Родители должны быть нашими помощниками, союзниками в части формирования правильных навыков безопасного поведения детей», — подчеркнула начальник управления образования администрации муниципалитета Наталия Киселева.

Подобные родительские собрания будут проводиться на регулярной основе и в других школах Ленинского округа.