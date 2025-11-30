Родителям в Мытищах рассказали о безопасности детей на железнодорожных путях

В Мытищах в школе № 14 провели окружное родительское собрание, в рамках которого обсудили безопасность детей на железнодорожном транспорте. В нем приняли участие педагоги, представители власти и правоохранительных органов.

Эксперты рассказали, в каких случаях можно распознать, что ребенок занимается зацеперством: на одежде появятся пятна мазута, а в личных вещах — веревка, которую используют для удержания на вагонах.

«Став зацепером, ты покупаешь билет в один конец. Продолжения жизни там нет. Электротравмы, ожоги, переломы, ампутации — вот лишь некоторые из травм, которые получают выжившие подростки. Часто они заканчивают жизнь самоубийством, потому что не в силах справиться с психологическими последствиями», — сказал заместитель начальника административно-пассажирской инспекции администрации межмуниципального управления «Северный» Карен Акопов.

Родителям напомнили, что важно следить за увлечениями ребенка в интернете, так как там мошенники могут вовлекать ребенка в преступления. Инспектор по делам несовершеннолетних 3-го отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» Мария Шебалкова отметила, что внимательное отношение поможет защитить от вредного контента.

Заместитель начальника управления образования Александр Ракин подчеркнул, что обеспечение детской безопасности — это постоянная совместная работа семьи, школы и города.

«Пожалуйста, поговорите со своими детьми, сделайте все, что в ваших силах, чтобы уберечь своего ребенка от этого. Не дайте им совершить ошибку», — добавил Денис Гордеев, отец погибшего подростка, который также увлекался зацеперством.

Глава городского округа Юлия Купецкая рассказала, что в Мытищах проводят профилактическую работу, в том числе предупреждают детей о последствиях зацеперства на железнодорожных путях.