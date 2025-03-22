Родителям детей с ОВЗ в Наро-Фоминске рассказали о льготах и субсидиях

Эксперты Министерства социального развития Подмосковья, представители администрации, специалисты Социального фонда России, сотрудники Наро-Фоминского Комплексного центра обслуживания и реабилитации, общественники и юристы встретились с родителями детей с ОВЗ. Мамы и папы узнали о положенных льготах и субсидиях.

«Очень важно, что семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, могут задать вопрос непосредственно тому ведомству, к теме которого относится проблема, и услышать ответ в режиме непосредственного взаимодействия с представителями», — сказала начальник окружного управления № 25 Министерства социального развития Московской области Ирина Жулькова.

Родителям объяснили, как получить электронный сертификат на технические средства реабилитации. Важно, чтобы у ребенка был статус «Инвалид», зарегистрированный в Московской области. Необходимо также пройти медицинскую экспертизу и получить назначение на выдачу ТСР.

«Сегодня участники сказали, что эти встречи актуальны. Предложения, что они озвучили, мы все возьмем в работу, и я надеюсь, что будем чаще встречаться», — добавила начальник окружного управления № 25 Министерства социального развития Московской области Ирина Жулькова.

В Наро-Фоминском округе проживают более 560 детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в поддержке государства и органов местного самоуправления. Такие встречи созданы для того, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения, воспитания и развития особенных детей.