Родители проверили ход капитального ремонта школы № 2 в Шатуре

В рамках программы родительского контроля мамы и папы учащихся школы № 2 в Шатуре проверили ход капитального ремонта. Они задали вопросы подрядчику и своими глазами увидели масштаб.

На данный момент подрядчик усиливает окна и приемы, несущие стены и опорные конструкции. Параллельно ведутся кровельные работы, подготовка к заливке полов первого этажа.

Администрация округа пообещала родителям показать дизайн-проект после окончательного утверждения, чтобы родители увидели обновленный облик классов и школьного двора. Известно, что там появится плац для проведения торжеств, озеленение и новое ограждение. За школой обустроят универсальную спортивную площадку с элементами воркаута, необходимыми для сдачи нормативов по физкультуре.