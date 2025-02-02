Родители проверили ход капитального ремонта школы № 2 в Шатуре

Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура

В рамках программы родительского контроля мамы и папы учащихся школы № 2 в Шатуре проверили ход капитального ремонта. Они задали вопросы подрядчику и своими глазами увидели масштаб.

На данный момент подрядчик усиливает окна и приемы, несущие стены и опорные конструкции. Параллельно ведутся кровельные работы, подготовка к заливке полов первого этажа.

Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Администрация округа пообещала родителям показать дизайн-проект после окончательного утверждения, чтобы родители увидели обновленный облик классов и школьного двора. Известно, что там появится плац для проведения торжеств, озеленение и новое ограждение. За школой обустроят универсальную спортивную площадку с элементами воркаута, необходимыми для сдачи нормативов по физкультуре.

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