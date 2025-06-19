Родителей в Химках проинформировали о новых способах защиты детей в интернете

На портале «Госуслуги» появился обновленный раздел о цифровой безопасности детей. Теперь доступны функции блокировки нежелательных сайтов, установки лимита времени на использование интернета, отслеживания местоположения устройства и настройки безопасных зон.

Также предусмотрена кнопка SOS для экстренных ситуаций.

«Теперь у родителей есть новые удобные инструменты, чтобы защитить детей в интернете — можно блокировать небезопасные сайты и ограничивать время, которое ребенок проводит в сети», — отметил депутат городского округа Химки, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Заместитель директора школы № 14, депутат Юлия Мамай добавила, что на платформе доступны бесплатные образовательные материалы: онлайн-курсы, квизы и статьи, а также рекомендации по использованию сервисов родительского контроля.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте портала государственных услуг.