Родильный дом в Химках откроют после капремонта в октябре

Общая площадь обновленного здания на Ленинском проспекте составляет около пяти тысяч квадратных метров. В его структуру входят гинекологическое отделение, патология беременности, послеродовое отделение и блок реанимации.

Техническое оснащение учреждения включает коагулятор, аппарат для реинфузии, приборы для КТГ, УЗИ, ИВЛ, а также стойки для эндоскопических операций и кольпоскопы. Это оборудование предназначено для оказания высокотехнологичной помощи новорожденным и их матерям.

«В родильном отделении на данный момент установлено 52 койки, в отделении гинекологии — 40. В обновленном учреждении пациентки смогут получать как терапевтическое лечение, так и хирургическое. В каждом отделении есть свои операционные. Мы обеспечены всем, чтобы предоставить самую высококвалифицированную помощь женщинам Химок и не только», — рассказал заведующий родильным домом Согомон Казарьян.

Для организации совместного пребывания матери и ребенка подготовлены палаты на одного, двух и трех человек. Все помещения благоустроены индивидуальными санузлами с душевыми кабинами. В настоящий момент производится финальный этап работ — монтаж новой мебели и подключение медицинской аппаратуры.

Проведенная модернизация учреждения направлена на значительное повышение уровня медицинского обслуживания женщин и новорожденных.