Робот-ассистированную операцию женщине с рецидивным пролапсом провели в МОНИИАГ

Женщина в возрасте 35 лет обратилась за помощью в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. После сложных родов она страдала тяжелой формой пролапса тазовых органов. Ей провели провели операцию с участием робота.

Патология появляется из-за ослабления мышц и связок тазового дна. Они не способны поддерживать внутренние органы, и они смещаются. Женщина жаловалась на боль и ощущение инородного тела во влагалище, проблемы с мочеиспусканием и общее ухудшение качества жизни.

Ранее пациентки оказывали помощь по месту жительства, однако при такой патологии часто требуется повторная операция. Ей провели сакровагинопексию с использованием синтетического импланта.

«Операция подразумевает фиксацию купола влагалища к крестцу синтетическим сетчатым имплантом, что обеспечивает высокую надежность, минимальную рецидивность и быстрое восстановление. Хирург управляет роботизированными манипуляторами, обеспечивая высокую точность движений в труднодоступных местах таза», — сказал руководитель отделения оперативной гинекологии Александр Попов.

После вмешательства у женщины полностью восстановилась функция мочевого пузыря и кишечника. Ее выписали домой уже на второй день.