Ревматологи НИКИ детства избавили девочку от сильной боли, мучавшей ее 3 года

Из Истры в НИКИ детства привезли 14-летнюю девочку в тяжелом состоянии. Самостоятельно она не ходила из-за сильной боли в стопах, коленях и тазобедренных суставах. Даже до туалета родители носили подростка на руках.

С детства девочка занималась танцами. Первые боли ощущались три года назад, со временем они усиливались, и год назад уже стали невыносимыми. Когда девочка не смогла ходить, ее не направили к специалисту.

К ревматологу она попала только в феврале этого года в тяжелом состоянии, похудев на 8 кг. Осмотрев ребенка, врач по месту жительства связался с НИКИ детства, и уже через три дня подростка госпитализировали.

Врачи рассказывают, при осмотре девочка не могла поднять руки, сжать пальцы в кулак. У нее не получалось глотать твердую пищу из-за боли в челюстно-височных суставах. Ребенок практически не мог ходить и сам себя обслуживать.

«Ночью кричала от боли, не могла переворачиваться из-за боли в спине. Также не могла долго сидеть, стоять и находиться в одном положении», — отмечает заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Ольга Ломакина.

После всех обследований врачи поставили диагноз — ювенильный ревматоидный артрит серопозитивный высокой степени активности.

Консилиумом врачей было принято решение назначить генно-инженерную биологическую терапию. В тот же день после начала лечения девочка уже спала без боли. Проснулась с улыбкой и свободно пошла.

Сегодня ревматологи НИКИ детства продолжают терапию и наблюдение пациентки. Скоро ребенок сможет вернуться домой и вести полноценную жизнь.