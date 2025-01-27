Сегодня 12:59 Репетиция выпускного вальса прошла в ДК «Химик» в Воскресенске Фото: ДК «Химик»
Для школьников Воскресенска прошел танцевальный мастер-класс. Ребят учили танцевать вальс в рамках подготовки к выпускному балу.
Скоро прозвенят последние звонки, поэтому для выпускников регулярно проводят танцевальный мастер-класс во Дворце культуры «Химик». В рамках проекта «Пушкинская карта» ребята приняли участие в мероприятии «Постановка выпускного вальса».
Выпускной вальс — неотъемлемый атрибут выпускного вечера. Ребята постарались запомнить азы танца, следуя рекомендациям хореографа Александры Курченковой.
«Пушкинская карта» — масштабная программа, благодаря которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать культурные мероприятия за счет государства.
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