Репетиция выпускного вальса прошла в ДК «Химик» в Воскресенске

Для школьников Воскресенска прошел танцевальный мастер-класс. Ребят учили танцевать вальс в рамках подготовки к выпускному балу.

Скоро прозвенят последние звонки, поэтому для выпускников регулярно проводят танцевальный мастер-класс во Дворце культуры «Химик». В рамках проекта «Пушкинская карта» ребята приняли участие в мероприятии «Постановка выпускного вальса».

Выпускной вальс — неотъемлемый атрибут выпускного вечера. Ребята постарались запомнить азы танца, следуя рекомендациям хореографа Александры Курченковой.

«Пушкинская карта» — масштабная программа, благодаря которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать культурные мероприятия за счет государства.