Ремонтные работы на электросетях в Одинцове проведут 12 сентября

Специалисты реконструируют трансформаторные подстанции, установят новое оборудование, капитально отремонтируют и перетянут воздушные линии. В некоторых местах выполнят опиловку деревьев для защиты линий электропередач.

Отметим, что по вопросам, связанным с отключениями и качеством электроснабжения, жители муниципалитета могут обращаться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 99-500-99. Для безопасного выполнения ремонта и реконструкции объектов подачу электричества ограничат с 09:00 до 17:00. Информацию о внеплановых отключениях можно найти и на официальном сайте компании «Мособлэнерго».