Ремонт водозаборного узла на Ленинском проезде в Наро-Фоминске завершат в июне

Модернизация участка системы водоснабжения завершается в Верее Наро-Фоминского округа. Благодаря проведенным работам доступ к чистой воде получат пять тысяч жителей.

Водозаборный узел обновляли на Ленинском проезде. Здесь появилась новая станция водоочистки. Воспользоваться ею жители смогут в конце июня.

Специалисты уже залили фундаменты и установили резервуары для воды, смонтировали блок станции водоподготовки, завезли необходимое оборудование. Сейчас они занимаются обваловкой баков и монтажом колодцев.

«Улучшение водоснабжения Вереи было одним из приоритетных вопросов для нас. Сегодня мы выполняем это обязательство, обеспечивая жителей одного из старейших городов Подмосковья качественной водой. Этот объект станет уже 11-м модернизированным водозабором в округе», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Отметим, что проект реализуют по госпрограмме развития инфраструктуры при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.