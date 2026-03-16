Ремонт в школе Луховиц близится к середине

В подмосковной школе в учебном переулке города Луховицы полным ходом идут ремонтные работы. Строители завершили стяжку полов на втором этаже и теперь активно трудятся на первом, планируя закончить там работы к 10 апреля.

Параллельно ведется подготовка кровли: выполнен демонтаж, в спортзале уложена пароизоляция, идет утепление. Подрядчик обещает полностью закрыть тепловой контур здания к концу апреля. Это позволит приступить к внутренней отделке стен и потолков, а также к прокладке инженерных сетей.

Как только позволят погодные условия, в конце месяца систему отопления отключат для проведения работ по замене. Это даст возможность вести отделочные работы параллельно с обновлением отопительной системы.

Сейчас на площадке работают пять рабочих, четыре инженера и задействовано три единицы техники. Все работы планируется завершить до конца текущего года.