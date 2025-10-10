Ремонт центра досуга и культуры «Непецино» завершат в Коломне до конца 2025 года

В структурном подразделении «Радуга» центра досуга и культуры «Непецино» продолжается ремонт. На данный момент полностью выполнены все демонтажные работы, залита стяжка пола, стены подготовлены под покраску, уложена плитка.

Как пояснили в управлении по культуре и туризму администрации городского округа, «Радуга» объединяет более 400 участников различных клубных формирований. Это и творческие кружки, и спортивные секции, и клубы по интересам для всех возрастов. Однако существующие там условия уже не отвечают современным требованиям. Ремонт поможет решить эту проблему и создать новое и комфортное пространство для занятий.

После окончания ремонтных работ сельчане откроют для себя преобразившийся клуб с комфортными кабинетами, оборудованными помещениями для занятий и выступлений, а также большими пространствами для организации праздников и торжественных мероприятий. Отдельно будут учтены потребности маломобильных жителей, которым обеспечат доступ ко всем зонам комплекса.

Главной достопримечательностью станет новый концертный зал, оснащенный современной техникой освещения и звука. К услугам местных мастеров искусств откроется просторная галерея, где живописцы, фотохудожники и ремесленники смогут представить свое творчество односельчанам. Завершить обновление планируется еще до конца текущего года.