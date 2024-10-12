Ремонт теплосетей завершится в поселке Покровский Городок до конца октября

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с депутатами и представителями ЖКХ проинспектировали ход капитального ремонта теплосетей в Покровском Городке. Здесь продолжают вести работы для подготовки муниципалитета к осенне-зимнему сезону.

Сейчас рабочие завершают прокладку новой теплотрассы длиной 2,2 километра, которая пройдет параллельно существующим сетям.

Андрей Иванов отметил, что износ старых коммуникаций в Покровском Городке составлял более 60% и только благодаря программе модернизации коммунальной инфраструктуры удалось начать замену сетей.

Глава поручил завершить работы, включая переключение абонентов на новый водопровод, до 20 октября. После этого начнется комплексное благоустройство территории.

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