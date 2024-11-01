Ремонт спорткомбината «Строитель» в Наро-Фоминске вышел на финишную прямую

Спорткомбинат «Строитель» в поселке Селятино Наро-Фоминского округа готовят к открытию после масштабного капитального ремонта. Минстрой Подмосковья оценил выполнение работ на 99%.

Последние штрихи перед открытием — это пусконаладка инженерных систем, уборка и подготовка чаши бассейна. Сотрудники собирают и расставляют новую мебель, во дворе заканчивается озеленение. Совсем скоро «Строитель» откроет двери для спортсменов округа.

Во время капремонта здание спортивного комбината обновили и привели к современным стандартам. На прилегающей территории сделали зону отдыха и парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.