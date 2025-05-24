Ремонт системы водоснабжения начался в деревне Летуново

Систему водоснабжения начали ремонтировать в Летунове Зарайского округа. Работы важно провести для бесперебойного обеспечения жителей водой.

Ранее вопрос обсудили на встрече в формате выездной администрации. Жители сообщили профильным специалистам, что из-за старых коммуникаций в деревне происходят регулярные перебои с водоснабжением.

«Понимая важность проблемы, было принято решение изыскать возможность и обновить водопроводную сеть. Работы уже начались. Перекладка труб на участке общей протяженностью порядка 2,5 километра ведется силами МУП „ЕСКХ“», — отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Также скоро в Летунове запустят новый водозаборный узел производительностью 400 кубических метров со станцией очистки воды. Это станет возможным благодаря госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и национального проекта «Экологическое благополучие».